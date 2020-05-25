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Двуликое животное появилось на свет в США

котенок

В американском штате Орегон на местной ферме совершенно обычная кошка родила необычного котенка с двумя мордочками, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Необычный питомец родился в семье Би Джей Кинга, мужчина сообщил о том, что после что необычного котенка с двумя мордочками  выхаживают его, словно котенка. Помимо него у кошки родились еще пятеро обычных котят, поэтому семья ставит будильник каждые два часа, чтобы кормить новорожденных.

«По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — рассказал Би Джей Кинг.

Так называемые кошки Януса не живут достаточно долго, однако однажды такой кот по имени Фрэнк-Луи прожил долгие пятнадцать лет, после чего попал в Книгу рекордов Гинесса. Семья решила раздать пятерых котят после того, как те подрастут, а необычного котенка оставить себе.

Котенок-Янус умеет мяукать двумя ртами, а также пить молоко из соски У него два носа, две пары глаз и один мозг. Его уже осматривал ветеринар и сообщил о том, что животное совершенно здорово. 

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