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Двуликое животное появилось на свет в США
В американском штате Орегон на местной ферме совершенно обычная кошка родила необычного котенка с двумя мордочками, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
Необычный питомец родился в семье Би Джей Кинга, мужчина сообщил о том, что после что необычного котенка с двумя мордочками выхаживают его, словно котенка. Помимо него у кошки родились еще пятеро обычных котят, поэтому семья ставит будильник каждые два часа, чтобы кормить новорожденных.
«По сути, большую часть времени они проводят в кармане рубашки моей жены», — рассказал Би Джей Кинг.
Так называемые кошки Януса не живут достаточно долго, однако однажды такой кот по имени Фрэнк-Луи прожил долгие пятнадцать лет, после чего попал в Книгу рекордов Гинесса. Семья решила раздать пятерых котят после того, как те подрастут, а необычного котенка оставить себе.
Котенок-Янус умеет мяукать двумя ртами, а также пить молоко из соски У него два носа, две пары глаз и один мозг. Его уже осматривал ветеринар и сообщил о том, что животное совершенно здорово.