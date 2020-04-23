Двум приморцам удалось победить коронавирус

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Накануне пациенты были выписаны из больницы

Количество пациентов, полностью выздоровевших от коронавируса в Приморье, теперь равняется 13 – накануне из больницы выписали еще двоих человек, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на материал краевого правительства.

Как рассказали в региональном минздраве, выздоровевшие – мужчина и женщина. Мужчина перенес легкую форму болезни и достаточно быстро и без последствий выздоровел. Женщина болела дольше и тяжелее – состояние медики оценивали, как «средней степени тяжести».

Отметим, что всего в крае зарегистрировано 178 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В больнице находится 163 человека с этим диагнозом. В минздраве отмечают, что 13 человек успешно победили болезнь, двое человек скончались. 

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