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«Дьявольские номера» не будут пугать автомобилистов

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Теоретически возможно появление кода региона «666»

Госавтоинспекция Свердловской области пообещала не вводить код региона «666», сообщает ИА DEITA.RU.

Такая возможность появилась в связи со вступлением в силу закона, разрешающего использовать в трехзначном коде региона любую первую цифру. Раньше это были только 1 и 7, напоминает «АвтоПарк».

Сегодня в Свердловской области действуют автомобильные номера с кодами «66», «96» и «196». По словам регионального управления ГИБДД, еще много лет можно будет пользоваться номерами с кодом «196», и присваивать в обход порядка номер с кодом региона «666» нет необходимости.

Изначально выбор именно единицы и семерки в качестве разрешенных для увеличения номерной емкости цифр был продиктован сугубо практическими соображениями. Это две наиболее узкие цифры, которые хорошо помещаются на табличке.

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