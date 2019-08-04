Почти в 180 населенных пунктах пяти регионов Сибири и Дальнего Востока наблюдается дым от природных пожаров, сообщает DEITA.RU по данным МЧС России.

Самая сложная обстановка складывается в Бурятии, Якутии, Забайкалье, Красноярском крае и Иркутской области. Там в 177 населенных пунктах в 13 районах наблюдаются задымления.

По оценке Счетной палаты, экономический ущерб от лесных пожаров в России за последние годы составил почти 70 миллиардов рублей. В период с 2016 по 2018 годы число пожаров в России выросло на 12%, с 10,2 тысячи до 11,4 тысячи. Пройденная огнем площадь возросла в три раза: с 2,7 млн гектаров до 8,5 млн га, что больше территории Австрии.

Дмитрий Санников