Дыра в ПДД: как пересечь «двойную сплошную» и не лишиться прав

Стало известно о трех случаях, когда за пересечением двойной сплошной полосы сотрудники Госавтоинспекции не смогут лишить нарушителя водительских прав. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Автовзгляд».

Во-первых, за переезд неразрывной двух полосной разметки возле парковки торговых центров, поворотов на заправочные станции и прочих сервисных заведений автолюбителю грозит лишь санкция в виде пятисот рублевого штрафа. Кроме того, при первом подобном нарушении ПДД инспекторы часто прибегают к предупреждению, а за подобные действия на прилегающих территориях штрафные санкции водителям не грозят вовсе.

За наезд одним колесом авто на «двойную» осевую разметку (и на «треугольник безопасности», кстати, тоже) также не последует лишение водительских прав. Только полутора тысячный штраф, согласно административному кодексу РФ.

Та же санкция налагается на нарушителя за пересечение «двойной» линии разметки во время поворота в левую сторону или разворота.

Екатерина Цой