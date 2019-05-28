Дыры в законодательстве о цифровой подписи обнаружили при краже квартиры, сообщает DEITA.RU.

На прошлой неделе в России произошел первый случай кражи квартиры с применением высоких технологий – дорогую недвижимость в центре Москвы переоформили при помощи цифровой подписи. Как утверждает жертва мошенничества, цифровой подписи у него никогда не было.

В Росреестре подтвердили, что еще в октябре при помощи удаленного способа квартира была переоформлена на жителя Уфы. Все документы были подписаны цифровой подписью. В связи с этим случаем ведомство высказалось о цифровой подписи, которые может выдать только специализированный центр.

По мнению Росреестра, ответственность центров не конкретизирована, и плохо прописана в законе. В ведомстве подчеркнули, центра самостоятельно могут устанавливать порядок работы, свои права и обязанности. Не прописаны варианты установления личности. Для решения задачи ведомство предложило заключать типовые договора, где будет прописан регламент на выдачу цифровых подписей.

Иван Юрьев