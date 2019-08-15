Международный джазовый фестиваль традиционно пройдёт во Владивостоке в ноябре. Как сообщили в Приморской филармонии, в этом году изменится сложившийся фестивальный формат, сообщает DEITA.RU.

Концерт состоит из двух отделений. Для зрителей стало привычным, что приглашенные знаменитости выступают во второй части концерта, а на «разогреве» в первом отделении играют местные джазовые группы. В этом году порядок изменится. Концерты полноправно будут принадлежать приглашенным именитым джазовым коллективам. Надо отметить, что приморские джазмены на фестивале выступят тоже.

Это шаг в сторону зрителя, прокомментировала новость заместитель директора филармонии Татьяна Гатина: «Во-первых, очень сложно подобрать два отделения так, чтобы они были и соразмерны и созвучны, и чтобы хоть немного совпадало направление. Во-вторых, зритель всё же платит полную цену за билет, и понятно, что она в основном складывается из стоимости привоза приглашенных гостей. Поэтому мы посчитали, что будет справедливо, если зрители получат за свой билет полную концертную программу хедлайнера фестиваля».

При этом приморские коллективы выступать на фестивале будут. В формате Международного джазового фестиваля с прошлого года действует «его малый брат» - Джазовый марафон среди приморских музыкантов. Предполагается, что марафон пройдет в конце сентября в джазовых клубах Владивостока. Лучшие, по мнению отборочной комиссии, группы выступят на сцене приморской филармонии в отдельный «приморский день». Также как и в прошлом году состоится зрительское голосование и лучший, по мнению зрителей, приморский коллектив получит денежный приз в пятьдесят тысяч рублей.

Ирина Павленко