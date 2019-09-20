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Джазовый марафон стартует во Владивостоке

20 Сентябрь 2019, 11:43

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В преддверии XVI Международного джазового фестиваля, который стартует на сцене Приморской краевой филармонии 8 ноября, во Владивостоке состоится ещё одно значимое событие – второй Джазовый марафон. На марафоне будут выбраны приморские музыканты, которые примут участие в фестивале, сообщает DEITA.RU.

Марафон пройдёт в неформальной обстановке на площадках джаз-баров «Контрабанда» и «Синкопа» 24, 25 и 26 сентября. В нём примут участие приморские джазмены.

Марафон – это не конкурс, сообщают организаторы, скорее он имеет фестивальный формат. Но при этом, все три вечера компетентное жюри будет внимательно следить за выступлениями. В результате трёхдневного марафона будет отобрано несколько коллективов, которые выступят 11 ноября на сцене краевой филармонии в специальный «Приморский день» XVI Международного джазового фестиваля.

В Приморье джаз популярен – здесь джаз играют, джаз создают, и джаз слушают – музыкальный стиль имеет немало поклонников. В формировании местной джаз культуры значительную роль играет Международный фестиваль, который уже шестнадцатый год собирает во Владивостоке джазменов разных стран мира, демонстрируя местному сообществу различные направления современного джаза. То, что в 2018 году во Владивостоке появился новый фестивальный формат – «Джазовый марафон» вполне закономерное расширение.

Марафон пройдёт одновременно на двух площадках, которые находятся буквально в ста метрах друг от друга и в непосредственной близости от Приморской филармонии. Начало выступлений - в 20.00 ежедневно. Джазовые коллективы будут перемещаться от площадки к площадке, выступая перед зрителями на сценах и «Контрабанды» и «Синкопы».

Приморские джазовые группы, заявленные на участие в Джазовом марафоне:

24 сентября (вторник): Crystal Jazz Band, Gospel Tramp, Бриолин инструментал;

25 сентября (среда): Notbadband, CoolCorral, дуэт «Родина Художника»;

26 сентября (четверг): FireFox, Jazz Acoustic Project, Talkis Cheap, Ташкинов Вячеслав.

XVI Международный джазовый фестиваль пройдёт во Владивостоке с 8 по 16 ноября. Организаторы - Приморская краевая филармония. В этом году на фестивале выступят джазовые коллективы из России, Республики Корея, Франции, Германии, Америки.

Ирина Павленко

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