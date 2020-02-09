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Джекки Чан обещает миллион тому, кто создаст лекарство от коронавируса
Для Джекки Чана деньги не главное
Всемирно известный китайский актер Джекки Чан пообещал выплатить миллион юаней создателю лекарства от коронавирусной инфекции, сообщает DEITA.RU по материалам Strait Times.
Как рассказал изданию Джекки Чан, он надеется, что лекарство от коронавирусной инфекции удастся создать как можно быстрее.
«Дело не в деньгах. Я не хочу видеть, как некогда оживленные улицы сейчас пустуют, и не хочу видеть, как мои соотечественники борются с вирусом до смерти, когда они должны наслаждаться жизнью», - сказал Джекки Чан.
По последним данным, коронавирусной инфекцией в мире заражено 37 557 человека, из них 37 116 – в материковом Китае. Выздоровевших – 2752 человек, погибших – 813 человек.