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Джип министра попал "в замес" с внедорожником
13 Декабрь 2019, 18:00
Джип министра попал "в замес" с внедорожником
Министр терразвития Камчатки рассказал, как чудом избежал лобового столкновения, сообщает DEITA.RU.
Как пишет региональное издание КАМ24, министр Сергей Лебедев ехал на «Тойоте-Ленд-Крузер» с водителем. Недалеко от посёлка Атласово перед авто чиновника внезапно и резко выехал на «встречку» серебристый внедорожник. Лебедев рассказал, что машина столкнулась с министерским авто по касательной и быстро уехала.
«Мне показалось, что был «Мицубиси L-200». Он зацепил авто и поехал дальше.На авто теперь сильная царапина, кроме того, оторвало боковое зеркало. Шофер машины, которая ехала сзади нас, позже подошел и сказал о том, что уже собирался вытаскивать нас из кювета», - рассказал министр.
Лебедев отметил, что спасло его только высшее мастерство его водителя.
«Все могло бы закончится очень печально, если бы он не среагировал так молниеносно», - отметил чиновник. Он добавил, что если бы виновник остановился, то вопрос удалось бы решить мирно. Теперь же делом займется полиция.
Отметим, что в комментариях к новости активно выражается мнение о том, что водитель внедорожника, скорее всего, был пьян. Также пишут о том, что теперь незадачливому шоферу на встречке точно «не поздоровится». Однако, личность и состояние виновника ДТП скажет только полиция.
Напомним, что ГИБДД неоднократно предупреждает водителей о строгой необходимости соблюдать правила дорожного движения даже на тех участках дороги, которые кажутся безлюдными. Особенную осторожность следует проявлять в дни снегопада и непогоды.
Александра Маслова