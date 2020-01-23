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Джип снес столб в приморском городе
В приморском городе Находка джип наехал на столб, сообщает DEITA.RU.
Авария произошла совсем недавно – по свидетельствам очевидцев, ни скорая, ни ГИБДД еще не прибыли на место происшествия.
На кадрах видно, что иномарка лежит на боку прямо на проезжей части – заметна сработавшая подушка безопасности. Рядом с авто лежит столб – дорожную конструкцию снесло от сильного удара.
Пока что обстоятельства и причины ДТП не установлены. Также до прибытия медиков будет не известно о пострадавших.
Напомним, что подобные случаи нередки в Приморском крае, особенно в нынешних условиях гололедицы.
Александра Маслова