Сильнейшие дзюдоисты России провели открытую тренировку в спорткомплексе «Олимпиец» в столице ДФО, сообщает DEITA.RU.

Сборная России тренируется перед чемпионатом мира по дзюдо, который состоится в Японии с 25 августа по 1 сентября. Токио объединит самых подготовленных спортсменов со всего мира, однако основными соперниками российские дзюдоисты считают хозяев чемпионата. Именно в Японии во второй половине XIX века зародилось данное единоборство.

Тренирует дзюдоистов именитый спортсмен Виталий Макаров, имеющий немалый список регалий. Финалист Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер России, чемпион мира, член президиума и старший тренер сборной России по дзюдо отмечает необычайную оперативность организаторов тренировок во Владивостоке.

«К сожалению, до последнего момента мы не знали, будет Владивосток или нет, потому что хотели на Русском острове, но там что-то не получалось. «Олимпиец» же проявил просто чудеса организации и выручил нас в последний момент. Мы планировали уже ехать в Японию и проходить адаптацию там. Но мы не можем везти в Японию такое же количество спаринга, людей, как во Владивосток. Олимпиец очень сильно выручил, огромное спасибо организаторам и местной федерации за чудесную возможность организовать сбор именно на российской земле. Что касается сборов – всё проходит замечательно, команда у нас с каждым днём всё лучше и лучше готова, поэтому я надеюсь, что и выступление будет хорошее».

Спортсмены больше недели тренируются в «Олимпийце» и отмечают, что основные моменты уже отработаны, на данный момент тренировки направлены больше на соревновательные моменты, а именно – на отсутствие травмирования.

Мастер международного класса, мастер спорта и победитель Всемирной универсиады Евгений Прокопчук отметил, что, несмотря на то, что хозяева чемпионата – японцы считаются основными противниками, не стоит недооценивать участников из других стран, каждая из которых направила за победой своих лучших спортсменов. Об условиях организации тренировок дзюдоист высказывается позитивно, отмечая, что жаловаться не на что.

«Условия – питание, проживание – всё идеально. Поначалу было тяжело адаптироваться к этому часовому поясу, дня 2-3, а потом уже в полную силу работали. Подготовка идёт успешно, без травм. Работаем, тренера подсказывают нам, наставляют. У всех настрой боевой, все готовы, едем выигрывать».

Всего на Чемпионате мира-2019 в Токио будут состязаться более 900 дзюдоистов из 152 стран мира.

Софья Корф