«Единая Россия» хочет исключить главу Чувашии из своих рядов

Главу Чувашии Михаила Игнатьева могут исключить из рядов «Единой России», а также с его поста руководителя региона, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Ъ», причиной таких разговоров стал недавний скандал, произошедший после неудачной шутки политика. На церемонии вручения новой техники для регионального МЧС глава Чувашии заставил сотрудника прыгнуть за ключами от новых машин, просто вытянув вперед руку. Случай вызвал общественный резонанс и возмущение.

Поступок политика получил резкую критику со стороны главы МЧС РФ Евгения Зиничева и секретаря «ЕР» Андрея Турчака.

В свою очередь, в региональном МЧС и пресс-службе губернатора заявили о том, что офицер МЧС и глава Чувашии давно и хорошо знают друг друга, и этот жест не был воспринят, как оскорбление или насмешка. В самом МЧС региона сказали, что это было лишь шуткой, на которую никто не обратил внимания.

Однако, дело получило общественный резонанс. Тем более, что Михаил Игнатьев ранее уже обращал на себя внимание рядом неоднозначных высказываний.

Напомним, что подобный конфликт личного с занимаемой должностью случился на днях и у нового главы Минкульта РФ Ольги Любимовой после того, как в сеть попали скриншоты 10-летней давности из ее личного дневника в ЖЖ.

Александра Маслова