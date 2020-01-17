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«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»
Россияне узнали, кто плохо работал в кабмине, сообщает
DEITA.RU.
Глава партии «Единая Россия» Сергей Неверов перечислил министерства, которые неудовлетворительно работали. Всего в «черном списке» партии оказались трое – к ним было больше всего претензий.
Больше всего вопросов, пишет РИА Новости, у партии к Министерству здравоохранения и его главе Веронике Скворцовой. Главная претензия к деятельности – оптимизация здравоохранения: в «ЕР» считают, что тем самым медпомощь стала менее доступной на селе и в отдаленных районах. Также среди озвученных проблем – многолетняя нехватка специалистов и низкие зарплаты.
Также у партии есть претензии к Министерству культуры – за недостаточное развитие ДК и непонятное финансирование кинематографа, к Минтруду – за низкие реальные доходы граждан и неисполнение указов президента.
Елена Миронова