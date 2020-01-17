telegr wh call

Новости

Как снимать деньги с карт, сказали в Роскачестве

18 Январь 2020, 02:00

Вот кому разрешили не платить транспортный налог

18 Январь 2020, 01:15

Мишустин назначил преемника

18 Январь 2020, 00:44

До 2022 года влезть в кредиты должны 300 тысяч семей с детьми

18 Январь 2020, 00:30

Урганта хотят лишить гражданства за чувства верующих

17 Январь 2020, 23:45

«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»

17 Январь 2020, 23:15

Мишустин рассказал о любви к Чебурашке

17 Январь 2020, 22:45

«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу

17 Январь 2020, 22:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

«Единая Россия» назвала трех министров из «черного списка»

Медведев

Россияне узнали, кто плохо работал в кабмине, сообщает DEITA.RU.

Глава партии «Единая Россия» Сергей Неверов перечислил министерства, которые неудовлетворительно работали. Всего в «черном списке» партии оказались трое – к ним было больше всего претензий.

Больше всего вопросов, пишет РИА Новости, у партии к Министерству здравоохранения и его главе Веронике Скворцовой. Главная претензия к деятельности – оптимизация здравоохранения: в «ЕР» считают, что тем самым медпомощь стала менее доступной на селе и в отдаленных районах. Также среди озвученных проблем – многолетняя нехватка специалистов и низкие зарплаты.

Также у партии есть претензии к Министерству культуры – за недостаточное развитие ДК и непонятное финансирование кинематографа, к Минтруду – за низкие реальные доходы граждан и неисполнение указов президента.

Елена Миронова

Читайте также:

«Ценный кадр»: что ждет любимого министра россиян Сергея Шойгу

Российское правительство получило нового премьера

«Кремлевские страсти»: как назначали Мишустина

Популярное

Эвакуатор уронил автомобиль во Владивостоке

Как изменятся тарифы на ЖКХ в 2020 году

Пассажира на перроне затянуло под поезд - видео

Самая дорогая квартира во Владивостоке подешевела
Loading...
Загрузка...
Загрузка...