«Единая Россия» подписала себе смертный приговор — политолог

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Разговоры о стартовавшей 1 января 2019 года пенсионной реформе до сих пор не утихают. Более того, российские власти подливают масло в огонь, пытаясь модернизировать пенсионную реформу, сообщает DEITA.RU. О том, чем все это закончится, рассказал руководитель Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин.

По мнению Алехина, которого цитирует «Свободная пресса», новое предложение властей, позволяющее россиянам выходить на пенсию в 55 и 60 лет и получать при этом накопительную часть пенсии, направлено на то, чтобы снизить протесты среди гражданского общества. Кроме того, предполагается, что данная маркетинговая акция позволит сохранить, а может быть даже приумножить рейтинг партии власти — «Единой России».

Однако, на деле, предложение о снижении возраста выхода на пенсию не имеет никаких преимуществ, потому что накопительная часть пенсии заморожена с 2014 по 2021 год включительно. Проще говоря, все взносы направляются на выплаты действующим пенсионерам. Данная тенденция наблюдается последние пять лет и продлится еще, как минимум, два года. О том, что будет после 2021-го, — история умалчивает.

Алехин подчеркивает, если бы власти, действительно, думали о людях — нечеловеческая реформа была бы отменена. Скоро 2021 год, а значит — выборы в Государственную Думу. И если пенсионную реформу не отменят, это будет смертный приговор для всех тех, кто представляется «Единую Россию», а их, как известно, большинство.

Екатерина Брязгунова

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