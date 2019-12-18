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6 Декабрь 2019, 18:15

«Единая Россия» требует новых запретов на курение

Сигареты

«Единая Россия» расширит список мест, где запрещено курение, сообщает DEITA.RU. На данный момент группа народных избранников от партии власти внесла предложение в Государственную Думу.

Они хотят запретить курение в помещениях общего пользования, расположенных в многоквартирных домах. Проще говоря, предполагается введение штрафов за курение на кухнях, коридорах, ванных комнатах и туалетах коммунальных квартир.

Единороссы таким образом хотят защитить права россиян, проживающих в коммунальных квартирах. Из-за курения соседей жители коммуналок вынуждены ежечасно на протяжении нескольких лет вдыхать опасный табачный дым, который вдвойне вреден для тех, кто не курит.

Екатерина Брязгунова

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