«Единая Россия» выступила с инициативами о восстановлении экономики в регионах после пандемии коронавируса

В партии будут контролировать выполнение шагов, обозначенных в общенациональном плане по выходу из кризиса

Более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению экономики представила рабочая группа «Единой России» Правительству РФ. Об этом рассказал в ходе вчерашнего онлайн-совещания секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, предложив перевести ее работу на постоянную основу.

В общенациональный план, по словам секретаря Генсовета «Единой России», вошли инициативы партии о продлении выплат пособий по безработице на три месяца, упрощении отчетности для малого и среднего предпринимательства, а также ряд других предложений — особенно значимых в сложившихся условиях.

Группа будет работать по нескольким основным направлениям — социальная политика, занятость населения, развитие предпринимательства, малый и средний бизнес, инфраструктура, цифровизация. В ходе совещания Андрей Турчак заявил, что сейчас важно проанализировать, как общенациональный план действий будет работать на местах.

«Мы понимаем, что субъекты сейчас нуждаются в особой поддержке, так как бюджеты сильно «просели» по доходам. И во-вторых, быстрое восстановление нормальной жизни после пандемии, обеспечение устойчивого роста нашей экономики во многом зависит от наших эффективных действий на местах», — сказал он.

Секретарь Генсовета обозначил основные направления работы — это устойчивость местных бюджетов, поддержка моногородов, продление инвестиционных программ, поддержка транспортной отрасли и развитие внутреннего туризма, укрепление межрегиональных отношений, поддержка мобильной торговли.

Добавим, что рабочие группы по подготовке предложений в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики созданы во всех субъектах страны. В Приморье ее возглавил губернатор края, секретарь регионального отделения «Единой России» Олег Кожемяко.

Как заявил по итогам онлайн-совещания заместитель руководителя региональной рабочей группы, зампредседателя Законодательного собрания Приморского края Сергей Кузьменко, все предложения, которые подготовлены партийцами, имеют свою целью минимизировать негативные последствия от пандемии коронавируса.

«В сложной ситуации оказались целые секторы экономики, уязвимые группы населения. Партия не может быть сторонним наблюдателем. У нас довольно много было высказано инициатив по линии Законодательного собрания. Я могу только выразить уверенность, что мы продолжим работу по принятию новых мер поддержки, которые бы позволили в краткосрочной и долгосрочной перспективе решить те проблемы, которые создала эпидемия», - сообщил Кузьменко.

В свою очередь член Совета Федерации от Заксобрания Приморского края Людмила Талабаева отметила, что помощь предприятиям малого и среднего бизнеса сегодня - одна из главных государственных задач. В настоящее время Совфед работает над внесением поправок в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые предусматривают дополнительные меры поддержки предприятий МСП. В частности, уменьшение по согласованию сторон арендной платы, а в некоторых случаях и полный отказ от договора аренды. При этом с арендатора не взимаются плата и возмещение отдельных убытков, связанных с расторжением договора.

«Но у арендатора есть еще обязательство по уплате эксплуатационных сборов, которые зачастую превышают арендную плату. В условиях, когда предприятия в связи с распространением новой коронавирусной инфекции не осуществляли свою деятельность, требования арендодателей по возмещению эксплуатационных сборов не логичны. Это еще больше усугубит положение арендаторов. Поэтому необходимо разработать более четкий механизм, позволяющий учесть в максимальной мере интересы субъектов таких взаимоотношений», - сказала Талабаева.