Нормативы работы всеобщей системы страхования жилья обнародовало Правительство, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на РБК.

Система соберет в себя несколько ведомств, в нее войдут Минфин, МЧС, МВД, ЦБ, Росреестр. Каждое из ведомств теперь обязано передавать информацию единому оператору Всероссийскому союзу страховщиков.

Такая схема начнет действовать уже с воскресенья четвертого августа.

Вводимая система поможет гражданам страховать дома, квартиры и иные жилые помещения более оперативно, а также должно ускорить процесс ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Финансовую помощь пострадавшим теперь тоже можно будет оказать скорее, добавляет замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева.

Одновременно регионам дадут право ввести свои собственные программы страхования жилья от ЧС.

Анастасия Туркова