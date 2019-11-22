telegr wh call

Новости

«Приезжаю ночью» - столица снова встала в огромную пробку

22 Ноябрь 2019, 18:00

Учительницу уволили из-за рассказов о сексе

22 Ноябрь 2019, 17:45

Нововведение для водителей убило пенсионера

22 Ноябрь 2019, 17:30

Кишечная инфекция отправила в больницу 30 школьников

22 Ноябрь 2019, 17:15

Правительство Медведева заявило об ущемлении прав россиян

22 Ноябрь 2019, 17:00

Единоросс потребовала проверки загоревшегося спорткомплекса

22 Ноябрь 2019, 16:45

Пенсионерам частично оплатят отдых за границей

22 Ноябрь 2019, 16:30

Мать выкинула в окно новорожденного

22 Ноябрь 2019, 16:15

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Единоросс потребовала проверки загоревшегося спорткомплекса

авапап

Член генерального совета партии «Единая Россия» Майя Шалунова отправила в МЧС запрос для проверки спортивного комплекса на территории ВГУЭС, где сегодня произошло возгорание, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 22 ноября, семь человек пришло на занятия в специальную секцию плавания для беременных и матерей с грудничками.

«В один момент везде погас свет, потянуло дымом и гарью. Но никаких сирен и оповещения не было. Через 10 минут в раздевалку зашел охранник и сообщил, что начался пожар. Далее сотрудница спорткомплекса вывела всех наружу по дымному коридору», - рассказала в социальных сетях очевидица пожара.

Уже на улице они увидели две пожарные машины. Автор поста возмутилась тем фактом, что не сработала сигнализация, да и сотрудники спорткомплекса не торопились выводить людей.

«Направила обращение в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю с просьбой провести внеочередную проверку СК "Чемпион" на предмет соблюдения требований пожарной безопасности», - прокомментировала ситуацию Майя Шалунова.

Александра Маслова

Читайте также:

МЧС прояснили пожар во ВГУЭСе

Гаражи со снегоуборочной техникой сгорели в Приморье

Пожар произошел на крупном заводе в Приморье

Популярное

Правительство Медведева отменило дорогую медкомиссию на водительские права

Названы 3 метки от автоугонщиков

Дешевые билеты получат дальневосточники 30 лет

Крупнейшую парковку столицы закрыли для проезда
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Как вы считаете, уборка снега - это забота:
Голосовать
Загрузка...