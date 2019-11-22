Единоросс потребовала проверки загоревшегося спорткомплекса

Член генерального совета партии «Единая Россия» Майя Шалунова отправила в МЧС запрос для проверки спортивного комплекса на территории ВГУЭС, где сегодня произошло возгорание, сообщает DEITA.RU.

В пятницу, 22 ноября, семь человек пришло на занятия в специальную секцию плавания для беременных и матерей с грудничками.

«В один момент везде погас свет, потянуло дымом и гарью. Но никаких сирен и оповещения не было. Через 10 минут в раздевалку зашел охранник и сообщил, что начался пожар. Далее сотрудница спорткомплекса вывела всех наружу по дымному коридору», - рассказала в социальных сетях очевидица пожара.

Уже на улице они увидели две пожарные машины. Автор поста возмутилась тем фактом, что не сработала сигнализация, да и сотрудники спорткомплекса не торопились выводить людей.

«Направила обращение в Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю с просьбой провести внеочередную проверку СК "Чемпион" на предмет соблюдения требований пожарной безопасности», - прокомментировала ситуацию Майя Шалунова.

Александра Маслова