Действиям депутатов фракции «Единая Россия» в Думе города Арсеньева дадут оценку, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского регионального отделения партии.

По мнению секретаря Приморского регионального отделения «Единой России» Людмилы Талабаевой, депутаты Думы города Арсеньева нарушили партийную дисциплину и депутатскую этику.

Напомним, что на заседании Думы, прошедшем 21 мая, 10 депутатов проголосовали за кандидатуру Владимира Авагимяна, согласованную региональным политсоветом, 11 – против.

«Мы принимали решение по кандидатуре на должность главы Арсеньева на основании решения конференции местного политсовета партии. Она была согласована на всех уровнях, включая депутатов города. Тем более не понятно, почему члены фракции, которые составляют в Думе абсолютное большинство, в один и тот же день сначала поддержали своего коллегу по Партии на заседании фракции (16 за, 4 против, 1 воздержался), а потом вдруг изменили свое решение. С этим нужно обязательно разобраться», - заявила Людмила Талабаева.

Для прояснения ситуации в Арсеньев 23 мая отправились представители региональной контрольной комиссии партии. Планируется провести встречи с местным партактивом и членами фракции «Единой России» в городской Думе.

«В любом случае мы не оставим все как есть. Будут сделаны выводы и приняты меры. Город опять остался без главы, нарушены партийная дисциплина и депутатская этика», - подчеркнула секретарь регионального отделения партии Людмила Талабаева.

Дмитрий Санников