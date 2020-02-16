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Единороссы назначили «смотрящего» за выборами в Приморье

выборы

Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» утвердил кураторов выборов-2020 в стране

Куратором выборов в органы местного самоуправления Приморского края назначен депутат Государственной Думы Виктор Пинский, сообщает ИА DEITA.RU.

Как известно, масштабных выборов федерального уровня в 2020 году не ожидается. А вот выборы в регионах страны намечаются, в том числе губернаторов и региональных парламентов. «Единая Россия» готовится к ним тщательно, заранее распределив полномочия и ответственность за результат.

В Приморском крае из выборов регионального уровня в 2020 году возможен лишь вариант с довыборами депутата Законодательного Собрания на место сложившего полномочия по 9 Владивостокскому округу Евгения Костюкова. Официального решения о назначении выборов Законодательное Собрание края еще не принимало, хотя краевой избирком уже осметил возможное мероприятие.

Где действительно ожидается борьба в Приморье, так это на выборах местного уровня. Первые из них пройдут уже 15 марта 2020 года. Выборы местных депутатов в Приморье пройдут в трех новых муниципальных округах, на территориях Анучинского, Чугуевского и Пограничного районах. Всего местным жителям необходимо будет избрать почти 50 депутатов. В прошлом году на этих территориях прошла муниципальная реформа, объединившая населенные пункты в округа.

Нынешний куратор выборов от «Единой России» Виктор Пинский тесно связан с региональным профсоюзным движением. Как политик, отличается дипломатичностью и способностью договариваться. Даже в остром конфликте профсоюзов и региональной власти из-за снижения бюджетникам районного коэффициента осенью 2019 года, он, как мог, «сглаживал углы», не сваливаясь в прямое противостояние с губернатором края.

Предполагается, что кураторы будут представлять политические интересы партии, осуществлять контроль над соблюдением законодательства, норм Устава партии при проведении предварительного голосования и в ходе избирательной кампании, способствовать урегулированию конфликтов, обеспечивать прямую коммуникацию между федеральным центром и региональным отделением, другими партийными структурами и участниками выборного процесса.

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