«Единая Россия» подвела итоги праймериз в Приморье, сообщает DEITA.RU.

Процедура внутрипартийных выборов когда-то начиналась по всей стране как демократический триумф. «Единая Россия» с успехом использовала праймериз как мощный дополнительный ресурс для «разгона» кандидатов. В восторге были все: политтехнологи получали дополнительный сезонный источник заработка, кандидаты могли отработать свою узнаваемость среди избирателей, а граждане шли на участки для голосования, не особо вникая, что выборы эти как бы и не настоящие.

Из-за некоей фальшивости и неподсудности фигурантов (под российское избирательное законодательство праймериз не попадают), творилось на предварительных выборах всякое. Кандидаты вкладывали в свое продвижение серьезные деньги и боролись за победу жестко, невзирая на одинаковую партийность. На иных дебатах так давили друг дружку, что коммунистам не доводилось.

Приморье в стороне от общероссийских тенденций не оставалось. В 2016 году на праймериз «Единой России» по выбору кандидата в депутаты краевые аж урну для голосования похищали. В целях сохранности, разумеется. Потом она нашлась в кабинете главы района, и лишь избирательные бюллетени, предательски вылезающие из разбитых уголков «сохранной» емкости волеизъявления граждан, выдавали, что что-то здесь не так. Но «из края» звучали бодрые уверения, что «нарушений нет», и граждане расходились в недоумении.

Эта фальшивость вместе с решениями о пенсионной реформе и повышении налогов привела к тому, что кандидаты, играющие на победу, праймериз обходят. На волне непростых настроений народных проще спрятать партбилет в стол, объявить себя самовыдвиженцем, приказать миньонам публичной поддержки не оказывать, и рядом с эмблемой партийной не фотографироваться. Праймериз «Единой России» сейчас - это то ли симулятор общественного мнения, то ли такой хитроумный способ еще до выборов узнать – уже будут бить или еще нет.

Единый день предварительного голосования в Приморье прошел 26 мая. Во Владивостоке выбирали будущего кандидата в депутаты Думы города по Первомайскому району. Посетило их чудовищное количество граждан – 0,47%, что в абсолютном выражении 129 человек. Это что же получается, единороссы не пришли на собственные выборы? Больше всего голосов получил Александр Шурыгин, его поддержали 69,77% избирателей. Цифра просто прекрасная. Особенно если не говорить, что это всего 90 человек.

В Находке мобилизация сторонников единороссов прошла гораздо веселее – явка 3,43% и счет голосовавших на пару тысяч. Правда, и ставки были выше – разыгрывалась возможность участвовать в выборах депутата Законодательного Собрания. Убедительную победу одержала бывший директор МОУ СОШ №5 Марина Семина с результатом 89,50%. Как сообщает региональное отделение «Единой России», результаты праймериз в Находкинском городском округе и Первомайском районе города Владивостока утверждены.

Дмитрий Санников