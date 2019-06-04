Итоги праймериз и действия арсеньевских депутатов-отступников обсудили приморские единороссы на заседании регионального политсовета, сообщает DEITA.RU по материалам отделения.

Как сообщила секретарь регионального отделения «Единой России» Людмила Талабаева важнейший праймериз был проведен в Находке, где избиратели выбирали кандидата в рамках избирательной кампании по замещению мандата депутата Законодательного собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №19.

Уверенную явку показали Уссурийский городской округ и Октябрьский район на праймериз по определению кандидатов – 5,5%. «Это отличный результат для предварительного голосования по открытой модели на территории Приморья. Если смотреть абсолютные числа, в Уссурийске на избирательные участки пришли 26 мая почти 7 400 человек», - рассказала Людмила Талабаева.

Она также отметила, что «своеобразный антирекорд» был поставлен на предварительном голосовании в Первомайском районе Владивостока, где явка составила 0,47%. Депутат Госдумы Сергей Сопчук назвал этот результат худшим в Дальневосточном федеральном округе.

Чтобы преодолеть тревожную для партии тенденцию в столице Приморья, решено максимально мобилизовать партийный актив в Первомайском районе города. Эта задача будет поручена новому городскому отделению «Единой России». Та же цель поставлена перед всеми местными отделениями, которые приступают к выдвижению кандидатов от партии на выборы в Единый день голосования 8 сентября.

Отдельным вопросом, вызвавшим самую большую дискуссию на заседании, стало решение местного политсовета «Единой России» Арсеньевского городского округа об исключении из партии 8 депутатов Думы. На заседании Думы 21 мая, народные избранники-единороссы категорически отказались голосовать за кандидатуру Владимира Авагимяна, и претендент, одобренный накануне, не смог занять кресло главы города. После долгих прений и открытого голосования решение об исключении депутатов из «Единой России» было утверждено.

Как прозвучало в ходе обсуждений, не последнюю роль в срыве выборов мэра Арсеньева сыграло выдвижение кандидата в отрыве от мнения населения, и депутатов, его представляющих. Подобная ситуация сейчас складывается в другом северном городке – Дальнегорске, где так же в очередной раз пытаются выбрать мэра, и якобы, даже уже имеется кем-то согласованная кандидатура. Как стало известно DEITA.RU, в противовес этому возможному «решению» инициативная группа граждан проводит сбор подписей в поддержку нынешнего и.о. главы администрации Дальнегорска.

Дмитрий Санников