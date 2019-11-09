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Единороссы посмотрят на страну чужими глазами

Медведев Единая Россия

«Единая Россия» запустила в работу сервис «Нацпроекты глазами людей», сообщает DEITA.RU.

Проект этот пока запущен в восьми пилотных регионах: Рязанской, Магаданской, Новосибирской, Псковской, Ростовской, Ульяновской, Тюменской областях и Чеченской Республики.

Суть партийного сервиса единороссов заключается в том, что жители регионов  смогут следить за ходом реализации нацпроектов и оставлять по ним обращения. Партийцы же обещают добиваться решения каждой проблемы по объектам.

Как подчеркнул секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, партийный сервис разработан по поручению главного единоросса, председателя правительства Дмитрия Медведева. По итогам работы в его адрес будет подготовлен доклад. Предполагается, что в будущем, при условии положительной практики,  действие партийного сервиса «Нацпроекты глазами людей» может быть распространено и на все регионы страны.

Как подчеркнул Андрей Турчак, секретари региональных отделений и депутаты всех уровней от «Единой России», закрепленные за объектами, будут нести персональную ответственность за качество работы с обращениями граждан.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил определить перечень объектов, которые должны быть построены в Дальневосточном федеральном округе в рамках нацпроектов и госпрограмм, и заложить в смету их строительства средства нa привлечение студенческих отрядов.

Дмитрий Санников

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