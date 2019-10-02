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Единороссы прессуют «наливаек»
2 Октябрь 2019, 13:15
Приморские единороссы спрашивают жителей об ограничении работы «наливаек», сообщили DEITA.RU в отделе агитационно-пропагандистской работы регионального отделения «Единой России».
«Наливайками» в народе принято называть питейные заведения, расположенные на первых этажах многоквартирных домов, либо на придомовых территориях. Сейчас в Государственной Думе проходит процедуру второго чтения законопроект о работе подобных кафе и баров. Предполагается, что государство будет пристальнее регулировать их работу и применять жесткие меры вплоть до закрытия.
Ну а сейчас приморские единороссы вышли на улицы Советского района Владивостока и спросили у жителей, доставляют ли им неудобства «наливайки» и собирали адреса проблемных заведений.
В качестве «волонтеров» в опросе приняли участие секретарь Владивостокского городского отделения «Единой России», депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Щербаков и глава сторонников партии в регионе, депутат Думы города Владивостока Станислав Примаченко.
Как отмечают единороссы, большая часть опрошенных положительно оценила идею ограничения работы питейных заведений. В ближайшее время анкетирование будет продолжено и в других районах города.
«Я полностью поддерживаю эту инициативу – можно сказать, что необходимость ограничения работы «наливаек» проверена временем. Еще будучи главой Артемовского городского округа, я неоднократно получал жалобы от жителей на подвыпившие компании, которые собираются у таких заведений и доставляют серьезные неудобства жильцам близлежащих домов», - сказал депутат Государственно Думы от Приморского края Владимир Новиков.
Дмитрий Санников