Руководство партии составило список рекомендаций для
кандидатов в губернаторы и депутаты, сообщает DEITA.RU.
Руководство партии «Единая Россия» составило методичку для региональных отделений. В ней содержатся правила, рекомендации и запреты для кандидатов на грядущих выборах, которые пройдут по всей стране в единый день голосования.
Как пишет РБК, руководство партии решило создать образ нового единоросса - перед выборами в Госдуму. Для этого предлагается разрешить кандидатам от партии критиковать власть, а также будут вводить новые критерии эффективности. Среди них количество друзей в соцсетях и групп в мессенджерах.
Среди запретов для кандидатов есть следующее:
Не врать
Не демонстрировать высокомерие
Не лебезить
Не говорить, не подумав
Не поддаваться на провокации
Кроме того, кандидатам рекомендуют говорить с людьми на общечеловеческом языке, владеть предметом и демонстрировать эффективность решения проблем еще до дня выборов.
Елена Миронова