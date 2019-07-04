Руководство партии составило список рекомендаций для кандидатов в губернаторы и депутаты, сообщает DEITA.RU.



Руководство партии «Единая Россия» составило методичку для региональных отделений. В ней содержатся правила, рекомендации и запреты для кандидатов на грядущих выборах, которые пройдут по всей стране в единый день голосования.

Как пишет РБК, руководство партии решило создать образ нового единоросса - перед выборами в Госдуму. Для этого предлагается разрешить кандидатам от партии критиковать власть, а также будут вводить новые критерии эффективности. Среди них количество друзей в соцсетях и групп в мессенджерах.

Среди запретов для кандидатов есть следующее:

Не врать

Не демонстрировать высокомерие

Не лебезить

Не говорить, не подумав

Не поддаваться на провокации

Кроме того, кандидатам рекомендуют говорить с людьми на общечеловеческом языке, владеть предметом и демонстрировать эффективность решения проблем еще до дня выборов.

Елена Миронова