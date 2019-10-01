Единороссы сменят региональных руководителей

Ротацию глав региональных отделений проведет «Единая Россия» в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РБК, ротация глав региональных руководителей планируется перед ноябрьским съездом, на котором будет дан старт кампании по выборам в Государственную Думу. Всего планируется сменить до 20 глав региональных отделений.



Не секрет, что ноябрьский съезд единороссов будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и оценке результатов прошедшей региональной кампании. В конце концов, об этом говорил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Некоторые тактические наработки единороссов на избирательную кампанию 2021 года уже поступили в регионы. В частности, стало известно о новой модели региональных выборов, которую планируют внедрять в ближайшее время. Единороссы не питают иллюзий относительно реальных рейтингов партии, а потому будут пытаться завоевать региональные парламенты не по партийным спискам, а «самовыдвиженцами» по одномандатным избирательным округам. В помощь им и новая модель выборов: планируется изменения пропорции с увеличением числа одномандатников до 75% и уменьшением списочной составляющей до 25%.

На практике это означает, что, например, в Приморском крае, вместо 20 «партийцев» и 20 одномандатников, появится 30 одномандатников и 10 «партийцев». Потом, конечно, они объединятся и создадут фракции, но в день голосования какому-то числу избирателей голову одурачат.

Что до вопросов кадровых, то часть секретарей единороссов будут заменены по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года (где ожидаются сложные для партии власти выборы), еще часть — под задачи 2021 года. Важно, что ротация в преддверии думских выборов необязательно означает, что человек плохо работал, Замена может происходить по принципу соответствия или несоответствия главы регионального отделения поставленным задачам, пояснил осведомленный собеседник РБК.

Дмитрий Санников