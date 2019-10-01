Новости
Высококвалифицированных мигрантов понизили
1 Октябрь 2019, 14:45
Выдачу «быстрых» денег жестко ограничили
1 Октябрь 2019, 14:30
Единороссы сменят региональных руководителей
1 Октябрь 2019, 14:15
Банки массово снизили ставки по ипотеке
1 Октябрь 2019, 14:00
Выплаты по европротоколу увеличены в 4 раза
1 Октябрь 2019, 13:45
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
1 Октябрь 2019, 13:30
Автомобильные шины подорожают в России
1 Октябрь 2019, 13:29
Сбербанк потеряет миллионы из-за мгновенных платежей
1 Октябрь 2019, 13:15
Единороссы сменят региональных руководителей
1 Октябрь 2019, 14:15
Ротацию глав региональных отделений проведет «Единая Россия» в ближайшее время, сообщает DEITA.RU.
Как пишет РБК, ротация глав региональных руководителей
планируется перед ноябрьским съездом, на котором будет дан старт кампании по
выборам в Государственную Думу. Всего планируется сменить до 20 глав региональных
отделений.
Не секрет, что ноябрьский съезд единороссов будет посвящен подготовке к думским выборам 2021 года и оценке результатов прошедшей региональной кампании. В конце концов, об этом говорил и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Некоторые тактические наработки единороссов на избирательную кампанию 2021 года уже поступили в регионы. В частности, стало известно о новой модели региональных выборов, которую планируют внедрять в ближайшее время. Единороссы не питают иллюзий относительно реальных рейтингов партии, а потому будут пытаться завоевать региональные парламенты не по партийным спискам, а «самовыдвиженцами» по одномандатным избирательным округам. В помощь им и новая модель выборов: планируется изменения пропорции с увеличением числа одномандатников до 75% и уменьшением списочной составляющей до 25%.
На практике это означает, что, например, в Приморском крае, вместо 20 «партийцев» и 20 одномандатников, появится 30 одномандатников и 10 «партийцев». Потом, конечно, они объединятся и создадут фракции, но в день голосования какому-то числу избирателей голову одурачат.
Что до вопросов кадровых, то часть секретарей единороссов будут заменены по итогам региональных выборов 2019 года, часть — в преддверии региональных кампаний 2020 года (где ожидаются сложные для партии власти выборы), еще часть — под задачи 2021 года. Важно, что ротация в преддверии думских выборов необязательно означает, что человек плохо работал, Замена может происходить по принципу соответствия или несоответствия главы регионального отделения поставленным задачам, пояснил осведомленный собеседник РБК.
Дмитрий Санников