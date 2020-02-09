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Единороссы снабдили наклейками аптечных спекулянтов

мгер

Во многих случаях обнаружено завышение цен на противовирусные препараты и медицинские маски

Предупреждающие наклейки пристроили на двери аптек, завышающих цены на противовирусные препараты и медицинские маски, активисты «Молодой Гвардии Единой России», сообщает DEITA.RU по материалам организации.

Всего за сутки молодогвардейцы-единороссы проверили более 1000 аптек в 71 регионе. Во многих случаях обнаружено завышение цен на противовирусные препараты и медицинские маски. Одиночные пикеты молодогвардейцев прошли, в том числе, в Вологодской, Челябинской, Сахалинской областях, в Красноярском крае, в Москве. Активисты напомнили предпринимателям о том, что попытка быстрого заработка на необходимых профилактических средствах может обернуться потерей доверия покупателей, и разместили информирующие о завышении цен наклейки на двери таких аптек.

«Призываем владельцев аптек более ответственно отнестись к обеспечению людей необходимыми препаратами и медикаментами и не наживаться на ажиотаже вокруг эпидемии коронавируса», - подчеркнул зампредседателя координационного совета МГЕР Иван Дзюбан.

 По результатам опроса, проведенного корреспондентами ИА DEITA.RU, около 80% посетителей аптек говорят о том, что цены растут буквально с каждым днем.

 «Нужно готовить минимум две тысячи рублей, чтобы вылечить простое ОРВИ, не говоря уже о гриппе. Это если без антибиотиков и каких-то сложных рецептурных лекарств. Цены вскочили буквально за последний месяц», - отмечают приморцы

Ранее Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отбирать лицензии у аптек, которые на фоне борьбы с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.

Фото: МГЕР

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