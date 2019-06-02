Временно исполняющего обязанности губернатора Оренбургской области Дениса Паслера единороссы выдвинули кандидатом на сентябрьские выборы главы региона, сообщает DEITA.RU по материалам отделения партии.

Решение о выдвижении Дениса Паслера было принято на конференции регионального отделения партии. В конференции приняли участие более 700 делегатов. По результатам голосования подавляющее большинство голосов набрал Денис Паслер — 141 голос (из 153). В свою очередь, Паслер поблагодарил однопартийцев за поддержку.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заручаться поддержкой партии власти не стал, и уже подал в избирком документы для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Как отмечало DEITA.RU, на волне непростых настроений народных проще спрятать партбилет в стол, объявить себя самовыдвиженцем, приказать миньонам публичной поддержки не оказывать, и рядом с эмблемой партийной не фотографироваться. Праймериз «Единой России» сейчас - это то ли симулятор общественного мнения, то ли такой хитроумный способ еще до выборов узнать – уже будут бить или еще нет.

Дмитрий Санников