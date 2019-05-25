Предварительное голосование за кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы в сентябре состоится в Приморском крае 26 мая, сообщает DEITA.RU по материалам регионального отделения партии.

В Приморском крае 26 мая на территории Находкинского городского округа откроются 8 избирательных участков. Жители города будут выбирать кандидата от партии «Единая Россия», который будет выдвинут осенью на выборы в Законодательное собрание Приморского края по одномандатному округу №19.

На дальнейшее выдвижение от партии «Единая Россия» на выборы в краевой парламент по округу №19 претендуют трое участников. Примечательно, что все они - женщины: Оксана Володина, Ирина Наумова и Марина Семина.

Еще три избирательные участковые комиссии будут работать в Первомайском районе города Владивостока, где избиратели в ходе голосования определят претендента на вакантный мандат депутата городской думы по округу №9.

В списке кандидатов-единороссов по довыборам в городскую думу: Наталья Беленцева, Марина Зяблицкая, Максим Кашпаров, Анатолий Кепчиков, Данил Красковский, Мария Лагунова, Александр Шурыгин.

Предварительное голосование состоится в это воскресенье также в Уссурийском городском округе, Дальнереченском городском округе и Октябрьском районе, где на выборах в сентябре 2019 года будут замещаться мандаты депутатов муниципальных дум.

Дмитрий Санников