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Единороссы занялись ПДД

Медведев Единая Россия

Члены общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги» рассказали владивостокским школьникам о пользе световозвращателей, сообщает DEITA.RU по материалам Приморского регионального отделения партии «Единая Россия». 

Члены общественного совета партийного проекта провели урок по теме ПДД в средней школе №82 Владивостока. Единороссы рассказали учащимся о движении пешеходов в темное время суток и важности использования световозвращателей.

Ученикам пятых классов напомнили о правилах поведения на зимних дорогах, рассказали о местах, где можно безопасно кататься на санках и играть в снежки. Детей попросили проявлять осторожность при переходе дороги - особенно во время сложных погодных условий и в темное время суток, когда они идут в школу.

Также единороссы напомнили школьникам о важности использования световозвращающих элементов в темноте, которые размещают на верхней одежде, и разобрали различные дорожные ситуации. По завершении обсуждения дети пообещали ни в коем случае не нарушать правила дорожного движения. Знания были закреплены при помощи мастер-класса по изготовлению световозвращателей - из светоотражающей бумаги дети самостоятельно изготовили различные наклейки и брелоки.

Дмитрий Санников

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