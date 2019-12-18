Единственно верный ответ на вопрос ГИБДД: «Кем работаете?»

Российские водители прекрасно понимают, зачем инспектор ГИБДД спрашивает во время остановки, кем работает водитель. Безусловно, страж порядка оценивает платежеспособность сидящего перед ним автолюбителя. Речь идет исключительно о недобросовестных стражах порядка. DEITA.RU разбиралось, что нужно отвечать таком инспектору ГИБДД, чтобы без проблем отправиться дальше по своим делам.

Во-первых, вы должны помнить, что не обязаны отвечать на вопрос, кем работаете. При этом, если все-таки надумали вступить в подобных диалог, не следует называть точный адрес компании и ее полное наименование. Лучше сказать, какая сфера деятельности, в которой трудитесь. Например, продажи или строительство.

Во-вторых, можно ответить, что не имеете постоянного места работы на данный момент и находитесь в поиске. Помните, что информацию никто не будет проверять, поэтому ответ, безусловно, примут на веру.

В-третьих, вы просто можете не отвечать. Проще говоря, отказаться. Ведь если вы не юрист и не страж порядка, то вы, действительно, можете стать легкой наживой для ушлого инспектора.

Екатерина Брязгунова