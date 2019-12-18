telegr wh call

Новости

Эксперт: пенсионеров пугают штрафом в 120 тысяч рублей

18 Декабрь 2019, 21:45

Акимов подписал мэрам смертный приговор

18 Декабрь 2019, 21:15

Человек погиб на Красной площади

18 Декабрь 2019, 20:45

Правила записи в детский сад поменяют в России

18 Декабрь 2019, 20:15

Политик №2-преемник №1: как прошел год Дмитрия Медведева

18 Декабрь 2019, 20:05

Никогда не берите отпуск в эти месяцы

18 Декабрь 2019, 20:00

Единственно верный ответ на вопрос ГИБДД: «Кем работаете?»

18 Декабрь 2019, 19:45

Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ

18 Декабрь 2019, 19:30

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Единственно верный ответ на вопрос ГИБДД: «Кем работаете?»

ГИБДД, ДПС - Pixabay

Российские водители прекрасно понимают, зачем инспектор ГИБДД спрашивает во время остановки, кем работает водитель. Безусловно, страж порядка оценивает платежеспособность сидящего перед ним автолюбителя. Речь идет исключительно о недобросовестных стражах порядка. DEITA.RU разбиралось, что нужно отвечать таком инспектору ГИБДД, чтобы без проблем отправиться дальше по своим делам.

Во-первых, вы должны помнить, что не обязаны отвечать на вопрос, кем работаете. При этом, если все-таки надумали вступить в подобных диалог, не следует называть точный адрес компании и ее полное наименование. Лучше сказать, какая сфера деятельности, в которой трудитесь. Например, продажи или строительство.

Во-вторых, можно ответить, что не имеете постоянного места работы на данный момент и находитесь в поиске. Помните, что информацию никто не будет проверять, поэтому ответ, безусловно, примут на веру.

В-третьих, вы просто можете не отвечать. Проще говоря, отказаться. Ведь если вы не юрист и не страж порядка, то вы, действительно, можете стать легкой наживой для ушлого инспектора.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Верховный суд отменил штраф за непристегнутый ремень

Вот как избежать штрафа ГИБДД за непристегнутый ремень

Верховный суд запретил штрафы за превышение скорости

Популярное

Три завода могут закрыться в Приморье

«Обломки падают» — мост рушится во Владивостоке

Крыши снесет: штормовой ветер и снег обещают синоптики

Верховный суд отменил штраф за непристегнутый ремень
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Опрос: Сделать ли 31 декабря выходным?
Голосовать
Загрузка...