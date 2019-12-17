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Единственной больницы лишают жителей села в Приморье

кабинет, больница

В Приморье, в поселке Восток, вскоре может исчезнуть единственная участковая больница. В целях перераспределения расходов на здравоохранение краевые власти могут лишить местных жителей права на своевременную медпомощь. Это уже успело вызвать бурную реакцию общественных организаций, сообщает DEITA.RU

В случае, если больницу в ПГТ Восток «оптимизируют», 4 тысячам сельчан, чтобы даже взять талончик ко врачу, придется преодолевать 300 километров, при расчете пути туда-обратно. Туда – это в административный центр Красноармейского района, Новопокровку. Из-за удаленности ближайшего стационарного медучреждения (местную здравницу не берем в расчет) даже роды порой приходится принимать в дороге. Стоит ли говорить, какого качества дороги по маршруту Восток- Новопокровка? Неудивительно, что даже скорая помощь едет в поселок по 6, бывает даже, по 7 часов. 

Мнение местных можно трактовать однозначно – Востоку нужно стационарное действующее медучреждение, причем работающее круглосуточно. Помочь людям, оказавшимся перед угрозой потерять доступ к медуслугам, вызвались разные общественные организации, в том числе представители ОНФ. Последние направили обращение в прокуратуру Приморского края, акцентировав внимание на том, что в исчезновение здравницы нарушит базовые права сельчан – на качественную и оказанную вовремя медицинскую помощь. 

В настоящий момент власти Приморья признают, что стационару в ПГТ Восток «нужна модернизация». Однако для начала, уверены активисты, следует сохранить то, что имеется, и не упразднять Востокскую участковую больницу. 

Евгений Черемухин

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