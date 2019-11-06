Единую квитанцию ЖКХ оценило правительство

Изменение формы оплаты услуг ЖКХ с помощью единой квитанции в правительстве Дмитрия Медведева признали нецелесообразным, сообщает DEITA.RU.

Как отмечает ТАСС, правительство отправило отрицательный отзыв на законопроект о едином платежном документе для оплаты услуг ЖКХ. Единую квитанцию в правительстве Дмитрия Медведева вводить не считают нужным.

Сама идея единой квитанции была разработана депутатами Государственной Думы Павлом Качкаевым и Сергеем Пахомовым. Проект поступил на рассмотрение в Госдуму 19 декабря. Авторы инициативы предложили создать единую квитанцию, чтобы ресурсоснабжающие компании не присылали жильцам отдельные уведомления. Инициатива предусматривает привлечение к процессу расчетных центров, которым поставщики ЖКУ должны будут направлять данные. В связи с отрицательным отзывом правительства Дмитрия Медведева, перспективы принятия единой квитанции представляются призрачными.

Ранее стало известно, что сильнее всего (от 5 до 6,5%) вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Москве, Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. На втором месте, от 4 до 4,9%: в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской области, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

Дмитрий Санников