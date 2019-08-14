Состоятельность россиян, а точнее, их кредитный рейтинг будут рассчитывать по-новому, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Коммерсантъ» и знающие источники.

ИКР для гражданина – физического лица – считается каждым бюро кредитных историй самостоятельно по своим методикам, но этот подход не нравится Центробанку.

ЦБ предлагает ввести единую схему и единый кредитный рейтинг для всех бюро. Но инициативе противится рынок, ведь это приведет к снижению конкуренции и падению качества услуг.

Чтобы найти выход и учесть интересы всех причастных лиц, было принято решение ввести единую шкалу для оценки заемщика и его шансов на получение (и выплату) кредита. Такая схема предполагает сопоставление рейтингов различных бюро кредитных историй.

Анастасия Туркова