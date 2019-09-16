Единые стандарты создают депутаты

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Работа комитетов Законодательного Собрания Приморского края будет строится по единым стандартам, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.
О необходимости внесения изменений в постановление краевого парламента "О Положении о комитетах Законодательного Собрания Приморского края" говорили сегодня на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК.
Депутаты рассмотрели проекты постановлений
Законодательного Собрания Приморского края "О внесении изменений в
постановление Законодательного Собрания Приморского края от 30.10.2008 № 1258
"О положениях о комитетах Законодательного Собрания Приморского
края", "О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Приморского края от 29.04.2008 № 951 "О Положении о комитетах Законодательного
Собрания Приморского края", а также "О признании утратившими силу
постановлений и отдельных положений постановлений Законодательного Собрания
Приморского края о положениях о комитетах Законодательного Собрания Приморского
края". Документы разработаны по результатам мониторинга правоприменения в
целях совершенствования организации работы комитетов краевого парламента.
"Ранее у каждого комитета было свое положение. Мы полагаем, что это неправильно. Нужно систематизировать опыт и сделать единое положение, предусматривающее единые стандарты работы. Такой документ был разработан и рассмотрен", - отметил, комментируя итоги заседания, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Владимир Хмелев.
В новой редакции Положения о комитетах Законодательного Собрания Приморского края более детально регламентированы вопросы формирования и организации деятельности комитетов, устранены пробелы и противоречия в процедурах голосования, принятия решений по отдельным вопросам, актуализированы и дополнены полномочия комитетов. Отдельным разделом закреплены вопросы ведения комитетов, сформированные блоками по основным направлениям деятельности.
По итогам обсуждения данных вопросов профильным комитетом на рассмотрение Законодательного Собрания в качестве законодательной инициативы будут внесены соответствующие проекты постановлений Законодательного Собрания.
Дмитрий Санников