Единые стандарты создают депутаты

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Работа комитетов Законодательного Собрания Приморского края будет строится по единым стандартам, сообщили DEITA.RU в ЗС ПК.

О необходимости внесения изменений в постановление краевого парламента   "О Положении о комитетах Законодательного Собрания Приморского края" говорили  сегодня на заседании  комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы ЗС ПК.  

Депутаты рассмотрели проекты постановлений Законодательного Собрания Приморского края "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Приморского края от 30.10.2008 № 1258 "О положениях о комитетах Законодательного Собрания Приморского края", "О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Приморского края от 29.04.2008 № 951 "О Положении о комитетах Законодательного Собрания Приморского края", а также "О признании утратившими силу постановлений и отдельных положений постановлений Законодательного Собрания Приморского края о положениях о комитетах Законодательного Собрания Приморского края". Документы разработаны по результатам мониторинга правоприменения в целях совершенствования организации работы комитетов краевого парламента.

"Ранее у каждого комитета было свое положение. Мы полагаем, что это неправильно. Нужно систематизировать опыт и сделать единое положение, предусматривающее единые стандарты работы. Такой документ был разработан и рассмотрен", - отметил, комментируя итоги заседания, заместитель председателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Владимир Хмелев.

В новой редакции Положения о комитетах Законодательного Собрания Приморского края более детально регламентированы вопросы формирования и организации деятельности комитетов, устранены пробелы и противоречия в процедурах голосования, принятия решений по отдельным вопросам, актуализированы и дополнены полномочия комитетов. Отдельным разделом закреплены вопросы ведения комитетов, сформированные блоками по основным направлениям деятельности.

По итогам обсуждения данных вопросов профильным комитетом на рассмотрение Законодательного Собрания в качестве законодательной инициативы будут внесены соответствующие проекты постановлений Законодательного Собрания.

Дмитрий Санников

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