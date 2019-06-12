Кредит на продукты питания стал символом новой российской экономики, сообщает DEITA.RU.

Петербургский международный экономический форум принес россиянам много новостей. Интеллектуальные хабы, ускорение перевалки в портах, очередная реформа от Голиковой и четырехдневная рабочая неделя в качестве лакомой, но недостижимой «морковки». Космические корабли будут бороздить пространства, а электролокомотивы от Чубайса стучать по рельсам новой российской экономики.

За всеми этими заявлениями о прорывах и успехах, которые вот-вот настанут, затерялась одна любопытная идея, которая существует уже сейчас. Один из крупнейших ретейлеров на розничном рынке продуктов питания, совместно с солидным банком, объявили о запуске так называемой цифровой карты рассрочки.

Проще говоря – речь идет о кредите на еду. Сеть супермаркетов «Перекресток» всерьез озаботилась падением покупательской способности населения. И, как следствие, падением продаж. По подсчетам ретейлеров, с 2014 года реальные доходы населения за 5 лет упали на 10%. Россиянам теперь порой не хватает денег даже на самые минимальные товары, включая «макарошки», о которых говорила незадачливая чиновница.

А прорыв в российской экономике, он, конечно, есть. Раньше были в магазинах тетрадки, в которые заносились суммы должников за продукты. А теперь вот – до кредитных карт дошли. Прогресс очевиден.

На "макарошках", кстати, долго не протянешь. Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко решил провести эксперимент и прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц после скандального спора с уже уволенным министром труда региона. И вскоре пожаловался на недостаточно разнообразное меню, на то, что похудел на шесть килограммов и ему пришлось отказаться от спортзала.

Дмитрий Санников