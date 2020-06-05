Эффективность ведомственной охраны Минтранса остается на высоком уровне, несмотря на ситуацию с коронавирусом

ФГУП «УВО Минтранса России» — непрерывно действующая организация, включенная в перечень системообразующих предприятий. Приморский филиал ведомственной охраны Минтранса России обеспечивает защиту и охрану важных для жизнеобеспечения населения объектов транспортной инфраструктуры Дальнего Востока. Поэтому продолжает работать даже в условиях существующих ограничений и имеющихся экономических трудностей заказчиков охранных услуг, сообщает ИА DEITA.RU.

Все работники, которые несут службу на объектах, обеспечены средствами индивидуальной защиты и продолжают каждый день заступать на дежурство. Всего на Дальнем Востоке под охраной и защитой находится 141 объект транспортного комплекса. За два месяца действующих ограничений работники Приморского филиала ведомственной охраны Минтранса России задержали более 70 нарушителей. Учения и тренировки также проходят без сбоев. За апрель и май проведено более 500 тренировочных мероприятий.

Не останавливается в филиале и процесс обучения работников.

«Наши специалисты продолжают обучение без отрыва от работы. И в условиях пандемии тоже. Это, несомненно, позволяет в постоянном режиме обеспечивать высокий уровень защищенности объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства, на всей территории Дальнего Востока » - отметил директор Приморского филиала Виталий Пехота.

C начала режима самоизоляции, в учебном центре дистанционно повысили свою квалификацию 261 человек. В том числе по программам дополнительного профессионального образования в сфере транспортной безопасности —129 человек. По другим программам, разработанным Центром, успешно прошли подготовку 132 человека.

Кроме этого, во время действия режима ограничений, связанных с пандемией, продолжается деятельность и по аттестации работников. Отдел аттестации Приморского филиала ведомственной охраны Минтранса России провел проверки соответствия требованиям законодательства по транспортной безопасности 64 человек. Данные работники аттестованы по 77 программам. Все они получили Свидетельства об аттестации.