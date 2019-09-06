Идею главы Сбербанка Германа Грефа об отмене школьных экзаменов россияне поддерживать отказались, сообщает DEITA.RU. Об этом информирует Superjob.

Как рассказали представители сервиса по поиску хорошей работы, ими был проведен опрос 1,6 тысячи россиян. Граждан различных возрастов почти в 340 городах спрашивали, разделяют ли они мнение Германа Грефа о том, что от школьных экзаменов, в частности от ЕГЭ, нужно отказаться. Свое предложение Греф аргументировал на полях пятого Восточного экономического форума тем, что любые экзамены отбивают желание учиться.

Согласно опросу, 58 процентов россиян высказались против отказа от экзаменов. Идею поддержали 28 процентов граждан, остальные оказались не готовы ответить на поставленный вопрос.

Интересно то, что идею отказа от экзаменов поддержали в первую очередь женщины — 31 процент представительниц прекрасного пола против экзаменов. Мужчин же, поддерживающих Грефа, оказалось всего лишь 24 процента.

Стоит отметить, что большая часть опрошенных, уверяют, что экзамен в любом случае стресс, а ЕГЭ — это вдвойне стресс, поэтому, возможно, форму экзамена и аттестации учащихся стоит пересмотреть. Кроме того, респонденты предложили вернуть старую советскую систему экзаменов, которая себя прекрасно показывала многие годы.

Екатерина Брязгунова