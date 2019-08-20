Глобальные изменения коснулись самого молодого ЕГЭ — экзамена по китайскому языку. Также некоторым изменениям подверглись ЕГЭ по физике, географии, истории, обществознанию и русскому языку, сообщает DEITA.RU. Информация об этом появилась в понедельник, 19 августа, на официальном интернет-ресурсе Федерального проекта контрольно-измерительных материалов.

Что касается ЕГЭ по китайскому, то здесь будут изменены задания в разделе «Аудирование». Это касается первого, второго и третьего заданий, введут два диалогических текста, а также сократится количество заданий до девяти. Кроме того, уменьшится количество заданий в разделе «Чтение». Их станет пять. А в разделе «Письмо» наоборот, на одно задание станет больше. Выпускникам придется писать настоящее письмо, за которое можно будет получить целых восемь баллов.

В экзамен по физике тоже решили добавить одно задание с развернутым ответом. 24-е задание станет значительно сложнее за счет увеличения правильных ответов. То есть раньше нужно было поставить одну галочку, а теперь несколько. Сколько — будущему абитуриенту придется решить самому.

В ЕГЭ по обществознанию придется более четко и детально формулировать ответы на 28-е и 29-е задания. Критерии оценки изменены на ЕГЭ по истории, географии и русскому языку.

В остальных предметах в 2020 году останется все, как и прежде.

Екатерина Брязгунова