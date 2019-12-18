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ЕГЭ изменят: два дополнительных экзамена вводят в России

документы, образование, аттестат

Еще два дополнительных обязательных ЕГЭ хотят ввести в России. Историю и иностранный язык придется сдавать выпускникам в некоторых регионах уже в 2022 году, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказала министр просвещения России Ольга Васильева.

Во время совещания Ассоциации учителей истории и обществознания Васильева заявила, что обязательный экзамен по истории может быть введен в некоторых пилотных регионах. Такая же система будет опробована на ЕГЭ по иностранному языку.

Количество пилотных регионов на данный момент не названо, однако уже есть мнение, что речь идет о 19 российских регионах. Только на основании эксперимента будет ясно, есть ли смысл вводить сразу два обязательных предмета.

При этом введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку боятся и учителя, и дети, и, конечно же, их родители. В связи с этим накануне в министерство просвещения поступило предложение об отмене введения этого экзамена в качестве обязательного, пишет «Регнум» со ссылкой на координатора проекта «Новая школа» Алену Аршинову.

Екатерина Брязгунова

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