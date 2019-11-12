ЕГЭ онлайн хотят ввести в России

Вопрос сдачи единого государственного экзамена онлайн рассматривает Рособрнадзор, сообщает DEITA.RU.

Об этом глава Рособрнадзора Сергей Кравцов рассказал в ходе Всероссийской встречи с родителями.

Как оговорился руководитель ведомства, речь идет не о 2020 годе. При этом, Рособрнадзор действительно рассматривает вопрос сдачи ЕГЭ онлайн. По его мнению, это потребует серьезной технической и технологической подготовки на уровне регионов страны. Руководитель Рособрнадзора подчеркнул, что для введения в России ЕГЭ онлайн должна быть абсолютная уверенность в отсутствии каких-либо сбоев или задержек по времени.

Впрочем, первый вполне конкретный шаг к ЕГЭ онлайн уже сделан. В следующем году планируется ввести компьютерный экзамен по информатике.

Ранее пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, что власти регулярно получают предложения о полной отмене ЕГЭ в России. В том числе, в экспертном и авторитетном сообществе есть мнения, что ЕГЭ – не лучший способ оценки знаний. Однако Кремль не рассматривает такую возможность – подобных обсуждений не ведется.

Дмитрий Санников