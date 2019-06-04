Выпускники испытывают жесточайший стресс из-за экзаменов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Портал "Дети Mail.ru" привёл статистику, согласно которой до 73% родителей школьников, сдающих экзамены, говорят о том, что их детям приходиться проходить через высочайших уровень стресса, который вынужден переживать ребёнок в течение нескольких недель или даже месяцев. 22% выпускников, по данным сервиса, вынуждены прибегать к употреблению успокоительных препаратов.

Вместе с этими данными, эксперты фиксируют и то, что 57% пап и мам выпускников не считают, что их детям нужна какая-то специальная психологическая помощь в сложный для них период.

Примечательно, что среди востребованных лекарств для школьников во время подготовки к экзаменам, самыми нужными оказываются "Феназепам" и "Афабазол".

Кроме фармацевтических предпочтений, эксперты также изучили и время, необходимое выпускнику на подготовку к ЕГЭ. Как оказалось, в среднем школьнику требуется примерно десять часов занятий предметов в течение недели, чтобы успешно усвоить предмет предстоящего экзамена.

"Моя племянница в этом году заканчивает школу. Бедный ребенок уже в апреле перестала спать и есть. Она скинула почти пять килограммов! И это при том, что девочка учится на 4 и 5. Родители были вынуждены обратиться к врачу, который прописал ребенку успокоительные", — рассказывает Жанна, мама одного из выпускников, сдающих ЕГЭ.

Ранее сообщалась статистика о том, сколько выпускников вынуждено покинуть экзамен из-за нарушений правил поведения во время сдачи ЕГЭ.