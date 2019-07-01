Изменения будут заметны уже в следующем году, сообщает DEITA.RU.

Заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина рассказала РИА Новости о том, что система сдачи ЕГЭ будет совершенствоваться. Вместе с тем, чиновник отметила, что ожидать серьёзных изменений не стоит.



Синюгина подчеркнула, что любые изменения в порядке сдачи ЕГЭ потребуют серьёзной проработки со стороны профессионального сообщества.

Однако, замминистра всё же отметила, что есть много вопросов, которые вызывают дискуссию в этом вопросе.

Также чиновник сказал, что в большей степени совершенствование процесса сдачи ЕГЭ коснётся тех, кто организует экзамен. Сами же выпускники на вряд ли будут проходить испытания по-новому.

Дмитрий Шевченко