ЕГЭ собираются серьёзно поменять

Главный школьный экзамен ждут масштабные перемены, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Выпускников школ хотят обязать сдавать практическую часть во время ЕГЭ. Об этом заявили в Федеральном институте педагогических измерений, занимающимся разработкой заданий для экзамена.

По словам его руководителя Оксаны Решетниковой, ЕГЭ может стать очень похож на ОГЭ, где уже реализована практическая часть на экзаменах.

Сейчас девятиклассники проходят испытания, включающие в себя проведение химических опытов, работу на компьютере и проводят другие практические эксперименты.

По задумке специалистов, выпускники также могли бы показывать свои умения и в практической плоскости в ходе сдачи ЕГЭ.

Однако, как отметила Решетникова, для полномасштабного введения таких изменений для начала нужно убедиться, что все школы, где будут сдавать ЕГЭ, достаточно хорошо оснащены с технической стороны, чтобы проведение практической части было возможным.

Дмитрий Шевченко