ЕГЭ в регионе принимать будет некому

Педагоги Приморья не хотят больше участвовать в проведении ЕГЭ и ОГЭ, сообщили DEITA.RU в Федерации профсоюзов Приморского края.

По оценке экспертов, если ситуация с оплатой дополнительной нагрузки не изменится, работать в комиссиях по государственной итоговой аттестации будет некому. В отличие от ряда других регионов, где учителя с готовностью берут хорошо оплачиваемую дополнительную нагрузку.

Профсоюз работников образования Приморья не первый год поднимает эту тему. В 2017 году ему удалось добиться того, чтобы деньги за свою работу стали получать те, кто участвует в ЕГЭ, а в этом году - задействованные в ОГЭ. Но градус остроты проблемы не снижается.

«Мы рады, что труд наших педагогов во время государственной итоговой аттестации наконец-то стал оплачиваться. Теперь наша задача - добиться того, чтобы оплата была справедливой и достойной. Мы неоднократно выходили на разговор с краевым департаментом образования, но нас не слышат. Более того, никогда прежде нам не было так сложно установить рабочий диалог, как сегодня, с приходом нового руководителя - врио директора департамента и одновременно врио вице-губернатора Натальи Бондаренко», - признается лидер Приморской краевой организации профсоюза работников образования Ирина Мариш.

В марте 2019 года, когда стало понятно, что государственная итоговая аттестация приближается, а ясности по оплате труда педагогов так и нет, отраслевой профсоюз вновь забил тревогу. Профильный департамент начал разрабатывать документ, а профсоюз направил ему свои предложения. Однако ни одно из них не было учтено в проекте постановления.

Об этом говорили и на встрече отраслевого профобъединения с депутатом Госдумы от Приморья Виктором Пинским 4 июня в присутствии Натальи Бондаренко. Тогда врио вице-губернатора согласилась с доводами профсоюза и признала, что подготовленный краевым департаментом образования документ об участии педагогов в государственной итоговой аттестации проще переписать полностью, чем вносить в него правки. И даже согласилась принять помощь профсоюза в его разработке. Однако 6 июня Постановление №344-па подписали в первоначальном варианте.

- Тем не менее, профсоюз свои обязательства выполнил и 22 августа 2019 года направил предложения, сопроводив их полными и подробными обоснованиями. Реакции никакой не последовало, - говорит Ирина Мариш.

Профсоюз и сами педагоги не согласны со значительным снижением оплаты за дополнительную нагрузку. При перерасчёте на почасовую оплату и расчётном восьмичасовом рабочем дне компенсации явно уменьшились. Так, председатели конфликтных комиссий и их замы, а также заместители председателей конфликтных комиссий вместо 520 руб. в час стали получать 275 руб. Ассистентам, работающим с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, вместо ранее установленных 70 руб. в час полагается всего 43,75 руб., или 350 руб. за целый день.

Экспертов конфликтных комиссий, которые ранее получали 260 руб. в час, заменили на «членов конфликтных комиссий» с компенсацией 87,5 руб. в час. Лица, ответственные за приемку экзаменационных материалов, теперь зарабатывают 87,5 руб. в час, хотя ранее за ту же работу им полагалось 156 руб. в час.

«Я уже 8 лет занимаюсь технической подготовкой аудиторий к экзаменам, но если раньше мне платили за день примерно 3,5 тысячи руб., то сейчас 2200 руб. Это как минимум в полтора раза меньше. В чем логика такого решения? Цены на все растут, а зарплата снижается. Самое удивительное, что нас никто не потрудился предупредить - в мае и первых числах июня мы рассчитывали на одни суммы, а по факту оказались совсем другие. Да и сами договоры с нами подписали только в середине июля!» - делится учитель истории одной из владивостокских школ.

300 рублей, которые получает педагог-организатор, это тоже смешная сумма, считают учителя.

- Как правило, школы, в которые приходится ехать, расположены в других районах города. Добраться, например, с Чуркина на Вторую Речку на общественном транспорте с одной пересадкой - 92 руб. в обе стороны, 138 руб. -с двумя, это уже почти половина той суммы, что нам заплатят, причем не сразу. Если ехать на такси - то все деньги сразу "съест" дорога в одну сторону. На то, чтобы не то что пообедать - просто перекусить - денег не остается совсем. С собой контейнер с едой принести невозможно - педагоги на экзамен допускаются с одним лишь паспортом в руках. Дежурных, которые могли бы подменить тебя пока ты выйдешь перекусить, катастрофически не хватает. Вот и остаемся со своими гастритами, язвами и диабетом по 6-8 часов голодными. Плюс дикое эмоциональное напряжение - работаем под камерами, школы чужие, обстановка нервная. За один день устаешь так, будто неделю отработал, - приводит пример педагог другой владивостокской школы.

При этом педагогам Приморья есть с чем сравнивать. У соседей по региону-сахалинцев, например, руководители пунктов приема экзаменов получают 250 руб. в час, организаторы в аудитории - 200 руб., организаторы вне аудиторий, ассистенты и лаборанты - 150 руб. Подчеркнем, это за час работы! В Приморье же день работы может стоить 300 руб.

Не устраивают педагогов и сроки выплаты компенсации за работу на экзаменах - договоры прописывают сроки до конца календарного года. То есть, за работу в конце мая-начале июня деньги могут быть начислены только в декабре. Но ложка, как известно, хороша к обеду. У тех же сахалинцев, например, средства тоже поступают не сразу, но хотя бы в течение трех месяцев, а не полугода, как в Приморье.

Есть и совсем бесплатная нагрузка. Так, за сопровождение детей на экзамен в другую школу педагогам не платят ни рубля. Не оплачиваются и консультации, которые обязаны давать педагоги тем, кто не сдал экзамены и готовится к пересдаче. Это еще раз доказывает, что маем-июнем работа на ОГЭ и ЕГЭ не заканчивается. Пересдача проходит в июле, а затем в сентябре (в этом году, например, она была дважды - 6-го и 20-го сентября), и каждый раз ей предшествуют неоплачиваемые консультации.

Процесс подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в Приморье держится на энтузиастах, педагогах с большой буквы, которые соглашаются работать за копейки в отсутствии каких-либо гарантий, просто потому, что "дети ни в чем не виноваты".

«Мы не можем бойкотировать процесс сдачи экзаменов, потому что школьники и так напряжены донельзя, от результатов аттестации зависит их будущее, их ждут вузы, и если мы еще начнем "качать свои права", то только усугубим нервозность. Мы любим своих детей, поэтому заглушаем в себе недовольство и идем работать в комиссиях. Но любое терпение рано или поздно заканчивается. Мы требуем внимания к проблеме и справедливого к себе отношения. Иначе пусть на наши места встанут те, кто принимает такие антисоциальные решения», - говорят учителя Приморья.

Формально педагоги могут отказаться от участия в приеме экзаменов. Но не в каждом образовательном учреждении это получается. Есть реальные случаи, когда директора школ обязывают учителей работать на экзаменах и строго наказывают за отказ. Так, в одном из владивостокских лицеев отказавшемуся участвовать в приеме экзамена педагогу вынесли строгий выговор.

Если так пойдет и дальше, то скоро ЕГЭ и ОГЭ принимать будет некому, - считают педагоги и отраслевой профсоюз.

Профсоюз работников образования Приморья надеется восстановить диалог с руководством профильного департамента.

«Мы долго работали над установлением полноценного социального партнерства. Отношения складывались по-разному, но мы всегда находили общий язык. Нас слышит и поддерживает и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Ни с кем из руководителей региона нам не было так комфортно работать, как с ним. И это очень эффективное взаимодействие. Именно благодаря его поддержке в отрасли образования края в кратчайшие сроки появилась новая система оплаты труда. Мы за это долго боролись. Надеемся, что теперь нас услышит и руководитель профильного департамента. Потому что мы, как и краевая власть, заинтересованы в том, чтобы в школах Приморья было кому учить наших детей, чтобы молодежь стремилась в профессию, чтобы рос ее престиж. А для этого наши педагоги, в первую очередь, должны зарабатывать достойно», - подчеркнула Ирина Мариш.

Дмитрий Санников