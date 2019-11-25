Новости
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25 Ноябрь 2019, 10:05
Меры поддержки для предпенсионеров реализуют на Сахалине
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Российские и международные эксперты передали опыт приморским бизнесменам
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25 Ноябрь 2019, 09:46
ЕГЭ ждут серьезные изменения
25 Ноябрь 2019, 09:37
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25 Ноябрь 2019, 09:15
Алексей Тимченко: ««Деловая Россия» и Центр поддержки гражданских инициатив помогают развивать в Приморье социально-ориентированные проекты»
25 Ноябрь 2019, 09:00
Массовые проверки проводят инспекторы ГИБДД
25 Ноябрь 2019, 08:30
ЕГЭ ждут серьезные изменения
Серьезные изменения произойдут в системе ЕГЭ в 2022 году, сообщает DEITA.RU.
Несмотря на то, что ежегодно задания в экзамене только усложняются, выпускники испытывают настоящий стресс, а некоторые именитые педагоги также не способны выполнить все упражнения, ЕГЭ все равно планируется сделать еще сложнее.
По имеющейся информации, уже в 2022 году в ЕГЭ появятся практические задания, для выполнения которых нужно будет прибегать к использованию видеоматериалов и мультимедиа.
В качестве примера можно привести задания с картами. Они появятся по таким предметам, как история и география.
Екатерина Брязгунова