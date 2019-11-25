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Меры поддержки для предпенсионеров реализуют на Сахалине

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25 Ноябрь 2019, 09:55

Дмитрий Медведев научит россиян ловить рыбу

25 Ноябрь 2019, 09:46

ЕГЭ ждут серьезные изменения

25 Ноябрь 2019, 09:37

Скандал с квитанциями ЖКХ назревает в регионе

25 Ноябрь 2019, 09:15

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Deita TV

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19 Август 2019, 19:45

ЕГЭ ждут серьезные изменения

ЕГЭ

Серьезные изменения произойдут в системе ЕГЭ в 2022 году, сообщает DEITA.RU.

Несмотря на то, что ежегодно задания в экзамене только усложняются, выпускники испытывают настоящий стресс, а некоторые именитые педагоги также не способны выполнить все упражнения, ЕГЭ все равно планируется сделать еще сложнее.

По имеющейся информации, уже в 2022 году в ЕГЭ появятся практические задания, для выполнения которых нужно будет прибегать к использованию видеоматериалов и мультимедиа.

В качестве примера можно привести задания с картами. Они появятся по таким предметам, как история и география.

Екатерина Брязгунова

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