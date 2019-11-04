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«Его надо к суду привлечь» - стоматолог едва не покалечил ребенка

ребенок плачет

 

В одной из стоматологических клиник Казахстана разгорелся скандал. На видео попали кадры жесткого обращения с маленьким пациентом, сообщает DEITA.RU.

В городском паблике казахстанского Актау опубликовали видео, на котором один из врачей ведет себя с мальчиком просто недопустимым образом. Стоматолог применил силу для того, чтобы ребенок сел в кресло, затем схватил его за ноги и начал грубо трясти. На кадрах видно, как мужчина придавливает мальчика к креслу ногами, бьет головой о подголовник и ведет себя крайне грубо.

«Моя сестра повела своего ребенка в стоматологию», - пишет человек, разместивший видео в социальной сети.

«Предлагаю еще больше распространить это видео. Давайте предупредим своих родных и знакомых, перешлем видео с его данными! Пусть этот неадекватный человек без работы останется и привлечется к суду! Еще надо это видео отправить на телевидение. Пусть на всю страну «прославится». «И стоматолога, и ассистенток обеих надо привлечь. Они соучастницы», - возмущаются пользователи в сети.

По данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, поступок стоматолога попадет под служебное расследование.

«Вся медицинская общественность осуждает такое ненадлежащее поведение коллеги-врача. Таким медработникам не место в наших рядах», - заявили в ведомстве.

 

Александра Маслова

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