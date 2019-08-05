В субботу, 3 августа, в Яковлевском районе прошел традиционный эко-туристический фестиваль «Лотос-2019», сообщает DEITA.RU.

Праздник был организован муниципальными властями. Там прошла выставка-ярмарка сельхозпродукции, выставка народно-прикладного творчества, гастрономическая ярмарка и был показан концерт народного творчества.

Фестиваль проводится с 2004 года и в последние годы входит в ТОП-300 туристических событий в Приморье, гостями праздниками становятся не только местные жители, но и гости региона.

Иван Юрьев