Экологи победили: в Приморье не будут менять границы особо охраняемой территории

Изменять границы ООПТ в устье реки Раздольная не планируется в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает ИА DEITA.RU. Ранее с таким предложением выступила коммерческая компания.



Письмо от имени министра было разослано в среду, 27 мая. В нем сообщается, что в ведомство накануне поступило заявление инициатора изменения границ памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная» об отзыве материалов по изменению границ данного объекта.

«В этой связи, министерство уведомляет о прекращении процедуры изменения границ памятника природы краевого значения «Лиман реки Раздольная»», - написано в тесте письма.

Таким образом, изменять границы ООПТ больше не собираются. Ранее с таким предложением в министерство обратилась коммерческая компания, принадлежащая депутату Законодательного собрания. В отзыве компании приводилось несколько доводов в пользу изменения границ охранного объекта. Это отсутствие воспроизводства ценных видов рыб на территории ООПТ, загрязненность водных объектов и сосредоточение на территории ООПТ коммерческого вида беспозвоночных японская корбикула.

Данный отзыв был внимательно изучен членами общественного совета по экологии при губернаторе Приморского края, и большинство высказалось против изменения границы. Экологи нашли несколько недочетов в отзыве компании. Они указали, что данная ООПТ ценна, как уникальный пример природной среды.

На счет загрязнения ученые заявили, что снятие данного статуса сделает акваторию и прилегающую территорию еще более грязной, а для ее очистки муниципальные власти устанавливают очистные сооружения.

По поводу третьей причины экологи добавили, что на территории ООПТ водятся два вида моллюсков, один из которых занесен в Красную книгу РФ. По внешнему виду они отличаются только размерами, поэтому промысел моллюсков в этом районе может уничтожить целый вид беспозвоночных.

«Приморская корбикула является эндемиком и сохранилась фактически только в низовьях реки Раздольная. По внешнему виду от японской корбикулы отличается только размерами. А, следовательно, нет никаких гарантий, что при добыче японской корбикулы не будет полностью уничтожена и приморская корбикула, занесенная в Красную книгу РФ и Приморского края», - написали в своем отзыве экологи.

В итоге общественники дали отрицательный отзыв на изменение границ – за изменение проголосовал только один общественник, против восьми.

Напомним, что в прошлом году был принят краевой закон об изменении и ликвидации границ ООПТ. Ученые, экологи и активисты несколько раз выходили на митинги и протесты против данного законопроекта.